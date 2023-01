Schwarzenegger ziet Kilde revanche nemen in Kitzbühel

De Streifpiste in Kitzbühel vormt een van de grootste uitdagingen voor een alpineskiër. In de afdaling leggen de toppers 3.312 meter af in minder dan 2 minuten. Op de aartsmoeilijke piste, met steile hellingen tot 40,4° (85%), halen ze topsnelheden tot 150 km/u.

Wereldbekerleider Aleksandr Aamodt Kilde ging gisteren in de fout tijdens de eerste afdaling in Kitzbühel en belandde net niet in het decor. Vandaag bleef hij in grijze omstandigheden wel bij de les.

Op verse sneeuw won Kilde in 1'56"90. Met die topchrono klopte hij de 42-jarige Fransman Clarey (+0"67) en de Amerikaan Ganong (+0"95).

Vincent Kriechmayr, de winnaar van gisteren, werd vijfde (+1"30).