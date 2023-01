Vlaamse overheid haalt badminton van topsportlijst: "Een gitzwarte dag voor onze sport"

Badminton Vlaanderen maakte vandaag het nieuws bekend in een persbericht. "Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op basis van het advies van Sport Vlaanderen om de topsportsubsidies voor badminton af te bouwen."

Die beslissing is niet helemaal een verrassing. Het beleid in Vlaanderen stipuleert immers dat om in aanmerking te komen voor topsportsubsidies er binnen een sport het potentieel moet zijn om sporters binnen de middellange termijn naar de mondiale top 8 te loodsen.

Dat potentieel is er in het badminton is ons land vooralsnog niet. Bij de mannen is Julien Caraggi de hoogst geplaatste Belg op plek 78 van de wereldranking. Bij de vrouwen is Lianne Tan het nummer 40 van de wereld.