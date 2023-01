Nog geen 3 maanden na horrorcrash wint Kim Meylemans Europabekerwedstrijd: "Mentaal sterker geworden"

Een dag na haar tweede plaats heeft Kim Meylemans de overwinning gegrepen in de Europe Cup-manche skeleton in Sigulda. De 26-jarige olympiër was de snelste in haar twee afdalingen (52"15 en 52"03).

"Een allereerste gouden medaille voor België", laat een apetrotse Meylemans weten. "En dat nog geen 3 maanden na mijn horrorcrash!"



"Uiteraard is een Europabekerwedstrijd geen Wereldbekerbekerwedstrijd. Maar een zege is altijd mooi en de concurrentie was niet te onderschatten."

Meylemans leek enkele maanden terug out voor de rest van het seizoen. Op training in Canada brak ze beide enkels en liep ze een hersenschudding op.

"De enkelbreuk mag dan wel geheeld zijn, ik heb nog altijd veel pijn. Dat zal zo blijven tot het einde van het seizoen. Daarna zullen we nog eens opnieuw kijken naar mijn enkel, maar ik verwacht dat het een langdurig probleem zal zijn."