SD Worx wil scoren op alle terreinen: "We zullen elkaar niet in de weg rijden"

"Mijn hoofddoelen zijn enerzijds de beste blijven in de sprints, maar anderzijds ook beter worden in moeilijkere wedstrijden en daar ploegmaats van dienst zijn."

"Ik verwacht niet even goed te doen, maar ik hoop in het algemeen wel sterker te worden", glimlachte Wiebes gisteren bescheiden op de ploegvoorstelling van SD Worx in het Koninklijke Museum Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA).

Toen er vorig seizoen gesprint moest worden in het vrouwenpeloton en Lorena Wiebes reed mee, dan kon je de winnares op voorhand met vrij grote zekerheid voorspellen. 27 wedstrijden won de nog altijd maar 22-jarige Nederlandse. Twee keer trof ze raak in de Tour.

"Er is nog veel ruimte voor verbetering op basis van wat ik zag van Wiebes tijdens de winter. Behalve als het over het aantal zeges gaat", lacht de ex-wereldkampioene.

"Op training zie ik dat Lotte een grotere motor heeft en sterker is bergop. Dat heeft ze laten zien in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen vorig jaar."

"In deze ploeg krijgt iedereen kansen", blijft Wiebes perfect diplomatisch. "Ik denk niet dat we elkaar in de weg zullen zitten."

Over snelle benen beschikken en tegelijk ambitie hebben in de zwaardere wedstrijden, het zou een beschrijving kunnen zijn van Lotte Kopecky. Worden de ploegmaats bij SD Worx niet te veel concurrentes?

Vollering: "Het zal opnieuw een spectaculaire Tour worden"

Na haar doorbraak in 2021, toen ze Luik-Bastenaken-Luik en La Course won, werd Demi Vollering vorig jaar de belangrijkste speerpunt bij SD Worx in de klimklassiekers en voor het eindklassement in de Tour.

Een rol waar ze het aanvankelijk niet gemakkelijk mee had, maar haar resultaten mochten er zeker zijn. Winst in de Brabantse Pijl, tweede in de Amstel Gold Race en derde in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.

"Als ik terugkijk, baal ik dat ik er vaak dichtbij was, maar geen klassieker heb gewonnen", zegt Vollering. "En toch mag ik eigenlijk niet teleurgesteld zijn, want ik reed een heel stabiel seizoen."

"Mijn doel voor dit seizoen is opnieuw in vorm zijn op momenten dat ik wil pieken. En dan hoop ik wel een aantal koersen te winnen."

In de Tour greep Vollering ook net naast de hoofdprijs. Ze werd tweede in de eindstand na de ongenaakbare Annemiek van Vleuten.

"Het zal opnieuw een spectaculaire Tour worden met veel etappes, die doen denken aan wedstrijden in de Ardennen. De Tour kan je overal verliezen, maar ik denk dat het pas laat duidelijk zal worden wie wint."

"Het is in elk geval mijn doel om beter te doen dan mijn tweede plaats van vorig jaar."