Ook Michael Vanthourenhout wil pitsincident afsluiten: "Ik vond het niet koersbepalend"

Commotie gisteren op het Belgisch kampioenschap. Laurens Sweeck werd in de materiaalpost even gehinderd door team Vanthourenhout.

De nummer 2 liet via de sociale media dat hij het incident achter zich laat. Michael Vanthourenhout treedt hem bij.

"Er is heel veel commotie over gemaakt. In de materiaalpost wil nu eenmaal iedereen zo snel mogelijk wisselen. Ik vond het niet koersbepalend", zei de kersverse Belgische kampioen vandaag.

"Wij zijn braaf geweest", verdedigt Vanthourenhout zich. "Omdat we geen nummer in de pits gekregen had, heb ik ervoor gekozen om de laatste post in te pakken. Toen we te horen kregen dat we in de 4e moesten staan, zijn we netjes verhuisd."



"Spijtig dat er wat commotie was. En jammer dat Laurens niet kon toegeven dat hij wat minder was. We hebben er een mooie wedstrijd van gemaakt. Het hoort erbij, maar het hoefde niet."

"Veel is er niet gebeurd, vind ik. Laat ons het hoofdstuk nu ook afsluiten."



(scrol omlaag voor meer)