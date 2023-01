"Afrikaan" Chris Froome rijdt volgende maand de Ronde van Rwanda

Chris Froome zit momenteel in Australië voor de Tour Down Under. Volgende maand staat hij aan de start van de Ronde van Rwanda.

"Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika. Daar kijk ik naar uit", vertelt Froome, die in 2009 enkele koersen in Zuid-Afrika reed.

"Het wordt een nieuwe ervaring. Ik ben nog nooit in Rwanda geweest."

Rwanda mag in 2025 als eerste Afrikaanse land het WK wielrennen organiseren.