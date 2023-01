Ex-wereldkampioene Ferrand-Prévot past voor het WK veldrijden: "Mijn been is nog niet hersteld"

Pauline Ferrand-Prévot werd in zowat elke discipline van het wielrennen al eens wereldkampioene. Ze is de regerende kampioene in het mountainbike en gravelracen, won de titel op de weg in 2014 en was een jaar later de beste veldrijdster ter wereld, in Tabor.



De laatste jaren heeft Ferrand-Prévot zich steeds meer toegelegd op het mountainbike, maar in de winter maalt ze nog altijd een aantal crossen af.

Topresultaten haalt ze daarin nog maar zelden, al werd ze dit seizoen toch nog 7e op het EK en 7e in de WB-cross in Dublin. Maar in Gavere kwam ze ten val en blesseerde ze haar been.



Ferrand-Prévot croste desondanks voort, maar nu beseft ze dat ze te veel pijn heeft om een rol te spelen op het WK in Hoogerheide. "Ik had graag nog meer crossen gereden, maar mijn been is helaas niet snel genoeg hersteld."

"Daarom heb ik ervoor gekozen om mij te focussen op mijn herstel en mijn pijlen te richten op de start van het mountainbikeseizoen in april."