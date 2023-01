Jasper Philipsen mikt op de klassiekers: "Waarom zou dat met Tour-vorm niet lukken?"

Wie Alpecin-Deceuninck zegt, zegt Mathieu van der Poel. Maar er ligt nog veel meer lekkers in de toonbank met Jasper Philipsen en nieuwkomers Quinten Hermans en Soren Kragh Andersen op kop. Onze reporter sprak met hen op stage in Spanje.

Jasper Philipsen won 2 ritten in de Tour de France, maar de 24-jarige Limburger speurt nog altijd naar wat er allemaal in zijn tank zit. "Ik denk dat de focus dit jaar iets meer richting de klassiekers ligt", zegt Philipsen over zijn aanstaande ontdekkingstocht. "Ik wil er de beste versie van mezelf zijn." "Dan denk ik niet aan de Ronde van Vlaanderen, eerder aan Dwars door Vlaanderen of Milaan-Sanremo." "Het is belangrijk om mijn vorm van de Tour te halen in het voorjaar. Dat is vorig jaar minder gelukt, maar moet nu het doel zijn." Philipsen zal normaal pas debuteren in de Omloop Het Nieuwsblad en mikt in de zomer weer op de Tour - "Maar ook ik moet me blijven bewijzen." -, maar het klassieke vlammetje brandt dus. "Als ik mijn vorm van de Tour haal, waarom zou het dan niet lukken? En met Mathieu van der Poel en Soren Kragh Andersen kunnen we de koers op verschillende manieren naar onze hand proberen te zetten."

Soren Kragh Andersen: "Boost van motivatie en energie"

Die Søren Kragh Andersen wisselde DSM in voor Alpecin-Deceuninck. Is de 28-jarige Deen de zoveelste renner die er niet meer kon aarden? "Je mag mijn verhaal niet vergelijken met dat van bijvoorbeeld Tiesj Benoot. Ik ben er langer gebleven en ik heb mijn contract niet verbroken, maar 7 jaar was lang. Het was het juiste moment om iets nieuws te proberen." "Ik voelde tijdens de winter al dat het goed geweest is om te veranderen. Er is een boost van motivatie en energie. Of ik dé transfer ben? Dat moet ik bewijzen. Ik geloof er hard in." Kragh Andersen biedt de ploeg en zijn kopman meer opties. "Ik moet eerst zelf in de finale geraken en dan moet je dat uitspelen. Tactisch moeten we het nog bekijken, want ik ken Mathieu nog niet zo goed." "Maar we koersen allebei graag op instinct en feeling. We zijn een team en ik zie het ook als een kans voor mezelf en voor hem."

Quinten Hermans: "Dit team staat iets verder op vlak van performance"