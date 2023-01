Tadej Pogacar geniet ervan hoe maatje Jasper Philipsen bergop afziet: "Sexy"

Jasper Philipsen en Tadej Pogacar zijn naast de koers boezemvrienden.



Ze werden in 2019 samen prof bij UAE Team Emirates, zijn al eens samen op reis geweest naar Tenerife en sturen elkaar nog regelmatig berichtjes.

Na zijn eerste ritzege in de voorbije Tour werd Philipsen dan ook meteen omhelsd en gefeliciteerd door Pogacar, die water over onze landgenoot gooide.





"Tadej wou me na de aankomst verfrissen door wat water over me heen te gooien, maar dat bleek bruiswater te zijn. Dat prikkelde dan nog een beetje", lachte Philipsen. "Toch was alle afkoeling welkom op dat moment."