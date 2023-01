Deze 3 outsiders staan klaar als 1 van de 3 BK-favorieten door het ijs zakt

1. Jens Adams (30)

"Het zou me ergens verbazen dat de 3 topfavorieten ook alle 3 op het podium zouden eindigen", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Jens Adams is dan een van de eersten die klaarstaat om een podiumplekje in te palmen. Hij is heel regelmatig en zou op het parcours in Lokeren eigenlijk heel lang moeten meegaan met de 3 topfavorieten." Adams (Hollebeekhoeve) deed het onlangs al eens: meegaan met de topfavorieten. In Herentals pikte hij een tijdlang zijn wagonnetje aan bij Van Aert en Van der Poel.



"Jens heeft dat toen later in de cross wel wat moeten bekopen. Maar hij heeft die dag wel bewezen dat hij een snelle ronde in zijn benen heeft en dat is heel belangrijk. Op een kampioenschap wordt er meestal heel snel geopend en een snelle ronde gereden."

Jens Adams is een van de regelmatigste crossers van het seizoen.

2. Gerben Kuypers (23)

Vanthourenhout schuift ook Gerben Kuypers (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) naar voren als medaillekandidaat.



De 23-jarige West-Vlaming combineerde het crossen tot een maand geleden nog met het werk in een vleesfabriek, waar hij 4 dagen op 5 werkte en soms om 4 uur 's morgens moest opstaan. Maar enkele dagen voor zijn zege in Essen gaf Kuypers zijn ontslag in de fabriek. En dat vertaalde zich in goede uitslagen in het veld.



"Gerben heeft iets meer tijd nodig gehad om te groeien", weet Vanthourenhout. "Hij is een beetje een laatbloeier."



"Dit seizoen heeft Gerben al heel veel mooie dingen laten zien. Als hij dat nog kan bevestigen, een goede zomer rijdt en nog een procentje beter wordt, dan wordt hij een vaste waarde om tegen de top 5 aan te rijden." Een podium op het BK ligt volgens Vanthourenhout binnen de mogelijkheden. "Als 1 van de grote 3 een offday heeft en Kuypers zelf een goede dag heeft in Lokeren, dan kan hij zeker de verrassing op het podium zijn." "Een dikke week na het BK wordt de WK-selectie gemaakt. Voor een aantal jongens is het BK het moment om in zich in de kijker te rijden. Dat geldt ook voor Kuypers."

Gerben Kuypers won in december de cross van Essen.

3. Niels Vandeputte (23)

De derde man die volgens bondscoach Vanthourenhout aanspraak kan maken op het BK-podium is Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck). "Niels rijdt nog wel eens een mindere uitslag. Maar zijn beste uitslagen worden ook elk jaar beter." "In Val di Sole stond hij als 2e op het podium van een Wereldbeker-cross. Niels rijdt ook in de top 5 van andere grote crossen en is een vaste waarde geworden tussen plaats 5 en 10." "Elk jaar maakt Niels progressie. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij zondag in de buurt van het podium belandt."