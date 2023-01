Iserbyt: "Hoop zondag op een mirakel", Vanthourenhout: "In de vorm van mijn leven"

En met succes. "Ik denk dat ik mijn beste kerstperiode ooit als prof heb gereden. Alles na mijn zege in Baal beschouw ik als een surplus."

"Ik heb even op het punt gestaan dat het me allemaal een beetje te veel werd. Ook mentaal."

Iserbyt heeft door aanhoudende rugklachten diep gezeten dit seizoen. Zijn zege in Baal weekte dan ook de nodige emoties los.

Ik heb even op het punt gestaan dat het me allemaal een beetje te veel werd. Ook mentaal.

Iserbyt legt zichzelf niet te veel druk op voor het BK. "Voor mij is het geen must meer om zondag te presteren. Maar ik kijk er wel naar uit."

"Belgisch kampioen worden zou voor mezelf bijna iets onmogelijks zijn omdat ik zo diep zat in december."



"Hopelijk gebeuren er zondag mirakels. Win ik niet, dan is dat maar zo. Ik heb geleerd dat gezond zijn ook heel belangrijk is."