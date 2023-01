Jurgen Mettepenningen: "Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn allebei kopman"

De grote vraag: zal Michael Vanthourenhout in de finale Eli Iserbyt moeten helpen aan de Belgische titel? Of zullen de rollen andersom zijn?

"Ik zie weinig stukken waar Sweeck onze mannen uit het wiel kan rijden"

De derde favoriet naast het Pauwels Sauzen-duo is ex-ploegmakker Laurens Sweeck.



"Misschien zullen nog een paar andere jongens meerijden tot halfweg cross, maar in de finale vermoed ik dat enkel Eli, Michael en Laurens strijd zullen leveren."

Volgens Mettepenningen hebben zijn renners wel een streepje voor op Sweeck.



"Laurens is in mijn ogen een pure zandspecialist. Ik zie weinig stukken op deze omloop waar hij Michael of Eli uit het wiel kan rijden."

"Neen, dit is een omloop voor ons. We zullen voor elkaar knokken en als ploeg samen winnen of verliezen. Maar ik zie ons toch veeleer winnen dan verliezen."

"Dat zou anders zijn, mocht het BK in Koksijde of over een andere zandomloop gaan. Maar op dit parcours zijn wij in het voordeel."