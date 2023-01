Peiper keert terug in de koers:"Ik voel me vol energie om erin te vliegen bij Team UAE"

"Ik heb zelf de ploeg gecontacteerd"

"Ik voel me goed en vol energie om erin te vliegen."



We hebben een strijdvaardige Allan Peiper aan de lijn, die na een lange, zware strijd tegen prostaatkanker, opnieuw aan de slag gaat bij het team waarmee hij z'n grootste successen behaalde.



"Ik heb zelf de ploeg gecontacteerd om te praten over wat de mogelijkheden waren voor een eventuele terugkeer. Dat hadden ze me, na m'n afscheid in 2021, beloofd", begint de Australiër, die al jaren in ons land woont.