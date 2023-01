Romelu Lukaku wordt weer neergesabeld in Italië: "Je weet niet welke versie je krijgt"

Met zijn 4 op 10 werd hij uitgeroepen tot "slechtste speler op het veld". "Bij elke bal die hij in de voeten kreeg, ging hij de mist in", was het scherpe oordeel.

Inter scoorde in de slotfase de 1-3, maar de ref had al gefloten voor een duwfout. Dat was een foutieve inschatting, maar de VAR kon de beslissing niet terugdraaien aangezien er al vroegtijdig ingegrepen was door scheidsrechter Juan Luca Sacchi.

De 2-2 in de extra tijd van de buren uit Monza lag zwaar op de maag, coach Simone Inzaghi spuwde zijn gal over de ref en de VAR.

Kritische geluiden bij de Inter-aanhang

"Galliani lijkt me alleszins beter in vorm dan Lukaku", klonk het op sociale media. "Hij heeft meer inspanningen geleverd dan onze spits."

Ook de fans van Inter spaarden Lukaku niet. De Rode Duivel werd flink op de korrel genomen en de late 2-2 van Monza was een doorn in het oog.

Tegen Napoli was Romelu Lukaku nog basisspeler, tegen Monza was hij gisteren invaller. Na 55 minuten verscheen hij op het veld, maar hij gaf een belabberde indruk.

"Hij is buitengewoon of afschuwelijk"

Ook in de tv-studio's werd Romelu Lukaku niet gespaard. "Hij bewees nog eens dat hij geweldige pieken, maar ook diepe dalen heeft", klonk het.

"Er is geen middenweg: hij is buitengewoon of afschuwelijk. Hij krijgt geen 6/10, want er is geen grijze zone."

"Het is het ene of het andere. Dit was gewoon zwak. Er lukte niets, zelfs geen eenvoudige balbehandelingen."

Dit lijkt vooral niet meer de Romelu Lukaku die onder Antonio Conte met Inter kampioen werd, zo oordelen ze in Italië.

"Toen was hij de beste speler in de Serie A. Je kon hem niet afstoppen, hij scoorde uit elke hoek. Maar nu is er geen consistentie: je weet niet welke versie je krijgt."

Het systeem van Simone Inzaghi lijkt Lukaku veel minder te liggen. "Bij Conte was de ploeg mee rond hem gebouwd, dit is een ander Inter."

"Al kan hij nog altijd het verschil maken als hij fit, gezond en klaar is", klonk het toch nog enigszins hoopgevend.