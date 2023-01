Ronaldo zal 2 schorsingsduels die hij in Engeland kreeg, bij Al-Nassr uitzitten

Ronaldo zei begin deze week bij zijn voorstelling dat hij zo snel mogelijk in actie wil komen voor zijn nieuwe ploeg, maar er zijn dus nog wat hinderpalen. In april sloeg een gefrustreerde Ronaldo een smartphone uit de handen van een Everton-fan, dat kostte hem in november een straf van 2 geschorste duels.



Ronaldo zat die nog niet uit in Engeland. Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke sanctie door een bond van een ander land worden overgenomen. In een verklaring zei de Wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saoedische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.



"Deze schorsing zal van toepassing zijn zodra hij officieel is geregistreerd", bevestigde een bestuurder van Al-Nassr de sanctie aan het Franse persagentschap AFP.