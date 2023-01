Ronaldo is nog niet speelgerechtigd bij Al-Nassr wegens te veel buitenlanders

De 37-jarige Portugese spits, die dinsdag met veel tromgeroffel en poeha werd voorgesteld, verklaarde eerder deze week dat hij zo snel mogelijk wilde spelen, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Al Ta'ee. Die zou aanvankelijk vandaag doorgaan, maar wegens slecht weer en bijhorende problemen met de elektriciteitsvoorziening is die naar morgen/vrijdag verschoven. Maar Ronaldo zal nog wat geduld moeten oefenen voor zijn officiële debuut. CR7 is immers de 9e buitenlandse speler die zich bij Al-Nassr aansluit, de club overschrijdt daarmee het maximum van 8 dat door de Saudische voetbalbond is toegestaan.

Oezbeekse middenvelder Masjaripov kind van rekening?

"Al-Nassr heeft Ronaldo nog niet ingeschreven, omdat er geen plaats vrij is voor een buitenlandse speler", vertelde een clubbestuurder, die anoniem wilde blijven omdat hij geen toestemming had om met de media te spreken, aan AFP.



"Er zal dus een buitenlander moeten vertrekken, door een transfer of door een contractbeëindiging in onderling overleg, zodat Ronaldo zich kan laten registreren."



Onder de buitenlanders bevinden zich onder meer de Colombiaanse keeper David Ospina, de Braziliaanse middenvelder Luiz Gustavo, de Braziliaanse spits Anderson Talisca en Kameroense aanvaller Vincent Aboubakar.



Volgens de Saudische media is de Oezbeekse middenvelder Jalaloeddin Masjaripov het kind van de rekening en moet hij opkrassen om plaats vrij te maken voor Ronaldo.



"Er zijn onderhandelingen gaande over de verkoop van een van de spelers, maar ze zijn nog niet in de eindfase gekomen", bevestigde een andere clubbestuurder.