Sacha Kljestan bergt zijn voetbalschoenen op: "Dankbaar voor carrière en vrienden"

Sacha Kljestan voetbalde tussen 2010 en 2015 bij Anderlecht. De Amerikaan was geen technische uitblinker, maar gaf zich altijd volledig. Dat resulteerde in onder meer 3 titels met paars-wit.

Kljestan keerde na zijn termijn bij RSCA terug naar de States, waar de voormalige international het nu voor bekeken houdt.

In een statement op Twitter bedankt hij "het voetbal". "Bedankt om me de wereld te laten zien. Zo kon ik overal vrienden maken."

"Dankzij het voetbal leerde ik meer over mezelf, anderen, landen, culturen, religies en tradities dan ik ooit in boeken of op school had kunnen doen."

"Dankzij voetbal heb ik geleerd wat hard werken betekent en wat nodig is om de beste versie van jezelf te krijgen."

"Ik heb mijn droom gedurende 17 jaar beleefd. Ik ben dankbaar voor de carrière die ik gehad heb."