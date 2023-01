Eli Iserbyt emotioneel na deugddoende zege: "Afgelopen maanden dunne lijn tussen stoppen of doorgaan"

Van 29 oktober is het geleden dat Eli Iserbyt nog eens een cross kon winnen. Daarna sukkelde de renner met rugklachten, die hem zware maanden opleverde.

"Ik moet mijn entourage bedanken. Ook iedereen die in mij bleef geloven verdient een bedankje", opent Iserbyt zijn verhaal.

"De afgelopen twee maanden waren zeker niet makkelijk. Het was een dunne lijn tussen stoppen met het seizoen en toch nog verdergaan."

"Ik voel me beter en beter. De winst doet me ook heel veel deugd. Ook bedankt aan Michael, die me oppepte in de laatste ronde om er vol voor te gaan."