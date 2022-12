Wilm Vermeir wint verrassend zijn eerste Wereldbeker jumping in Mechelen

Een kerstspektakel werd een kerstmirakel voor Wilm Vermeir.

In de Nekkerhallen in Mechelen stuurde hij zijn paard Iq van het Steentje foutloos over het parcours in de barrage met vijf op 1,60 meter. De 14-jarige ruin zette ook nog eens de snelste tijd neer. Goed voor de eerste wereldbekerzege van Vermeir.

De Duitser Hans-Dieter Dreher werd met Cous Cous op 74 honderdsten tweede, zijn in Mechelen wonende landgenoot Daniel Deusser met Tobago op 94 honderdsten derde.

Pieter Devos moest met Mom's Toupie mt de vierde plaats vrede nemen, Gilles Thomas werd met Calleryama na een springfout in de barrage vijfde. OokThibeau Spits, met King twaalfde, Jos Verlooy, met Igor dertiende, en Niels Bruynseels, met Delux veertiende, eindigden in de wereldbekerpunten.



Het was elf jaar geleden dat een Belg de wereldbekermanche won. In 2011 deed Gregory Wathelet dat. Voor Vermeir is het de eerste wereldbekerzege. Bij de vorige editie, in 2019, stond hij in Mechelen met Iq als derde op het podium.

"Dat was al mooi, maar dit is echt de bekroning van mijn carrière", reageerde de 44-jarige Vermeir. "Ik ben sprakeloos en kan het nauwelijks bevatten. Ik wil zeker het publiek danken. Hun enthousiasme slaat hier echt over op de Belgische ruiters."