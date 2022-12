Het BK Beachracen als ultieme sollicitatiebrief voor werkloze Warlop: "Mentaal zware dagen gehad"

Eerder deze maand kreeg Jordi Warlop - de nagelnieuwe Belgische kampioen beachracen - te horen dat zijn Franse ploeg ophoudt te bestaan. "De zoektocht naar een nieuwe ploeg is nog steeds aan de gang", vertelde de 26-jarige renner na zijn triomf op het strand van Bredene.



"Het is overal hetzelfde verhaal: of geen budget, of de ploeg is reeds volzet. Het is dan ook laat in de voorbereiding. Ploegen mogen nog maar dertig renners hebben, en ik had geen goed al te best seizoen vorig jaar. Ik liep COVID-19 op en na mijn zware val in juni kwam ik niet meer in actie."

Toch blijft Warlop hopen op een helpende hand. "Ik hoop dat er nog iets uit de bus valt. Het zou jammer zijn wanneer ik met zo'n conditie zou moeten stoppen. Ik ben nog te jong om afscheid te nemen. Het zijn mentaal zware dagen geweest. Als ik niets vind, zie ik maar één alternatief: gaan werken."