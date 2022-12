Zesvoudig ritwinnaar in de Vuelta Noël Dejonckheere overleden op 67-jarige leeftijd

Geschoold op de Belgische piste, een succesvolle carrière uitgebouwd in Spanje. Dat is het professionele verhaal van Noël Dejonckheere.

In 1979 werd hij prof bij Teka. Het Spaanse wielerteam bezorgde hem de liefde voor het schiereiland. De slimme sprinter pakte 6 ritzeges in de Ronde van Spanje in zijn tienjarige profcarrière. In de editie van 1984 was hij driemaal de snelste.

Ook in de Ronde van Valencia (10) en de Ruta del Sol (7) stapelde hij de ritzeges op.

Na zijn carrière nam Dejonckheere plaats in de volgwagen als ploegleider bij Motorola. Hij had er een jonge Lance Armstrong onder zijn hoede en moest voor de doorstroom van Amerikaanse talenten zorgen.