Opvallende aanwezige op het WK darts: Hans Vanaken is talisman van Kim Huybrechts

Een opvallend gezicht tussen het gekgetooide publiek in "Ally Pally", dinsdag bij de wedstrijd Huybrechts-Wright op het WK darts. Hans Vanaken stond daags na het gelijkspel van Club Brugge tegen OHL in Londen, te supporteren voor Huybrechts.

"Ik was in Londen en wou graag een wedstrijd meepikken op het WK", vertelde Vanaken bij VTM, die naar eigen zeggen de sport op de voet volgt. "Hans had me een berichtje gestuurd met de vraag of ik iets kon regelen", verduidelijkte Huybrechts.

"Er zijn hier veel Belgen aanwezig, dan is het voor hem toch aangenamer om in de backstage te kunnen zitten. Dat heb ik met plezier geregeld. Ik ken Hans natuurlijk van het voetbal, ook al speelt hij bij de verkeerde ploeg", lachte de Antwerp-supporter.

Vanaken bracht Huybrechts uiteindelijk geluk, want "The Hurricane" stormde voorbij titelverdediger Peter Wright. "We hebben vaak oogcontact gehad en Hans moedigde me goed aan", zei Huybrechts. In de achtste finale vrijdag treft Huybrechts nu maatje Dimitri Van den Bergh in een Belgische clash.