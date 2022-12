Jumbo-Visma leidt toptalenten op: "Droom is om met Nederlander Tour te winnen"

Op zoek naar de nieuwe Evenepoel of Pogacar beginnen wielerteams alsmaar vroeger talent op te sporen. Jumbo-Visma is daar al enkele jaren mee bezig en beschikt over supertalenten in het opleidingsteam. Komt daar ooit een Nederlandse Tour-winnaar uit voort? "Dat is onze grote droom."

Met Wout van Aert, Tour-winnaar Jonas Vingegaard en Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma al enkele van de beste renners ter wereld aan boord. Maar de Nederlandse WorldTour-formatie zit niet stil en bouwt met hun belofteteam aan de wereldploeg van de toekomst. "Ons grote doel is om onze eigen toprenners op te leiden. Dat kost tijd, energie en geld." "Maar we zien met Olav Kooij (Ned), Gijs Leemreize (Ned), Michel Hessmann (Dui) en de broers Mick en Tim van Dijke (Ned) dat dat mogelijk is." Aan het woord is Robbert de Groot, die aan het hoofd staat van de jeugdopleiding van Jumbo-Visma. Hij zoekt mee naar "exceptionele talenten" die op termijn ploegmaat kunnen worden van Van Aert en Vingegaard.

Mensen geven ons tips, managers van renners bellen ons of talenten vallen gewoon op doordat ze heel goede uitslagen rijden. Robbert de Groot (Head of Development van de Jumbo-Visma Academy)

Hoe komen die toptalenten bij de belofteploeg van Jumbo-Visma terecht? "Mensen geven ons tips, managers van renners bellen ons of talenten vallen gewoon op doordat ze heel goede uitslagen rijden." "Als we denken dat het echt om een interessante renner gaat, dan gaan we op bezoek bij die renner en nodigen we hem uit om persoonlijkheidstesten en fysieke testen te doen." Zo legde Jumbo-Visma in oktober de amper 17-jarige Noor Jørgen Nordhagen vast. "Een renner met exceptionele kwaliteiten", zegt De Groot. "Hij is ons opgevallen tijdens een langlauftrainingskamp in Noorwegen. We kijken bij onze talentenjacht graag naar andere sporten. In dit geval was dat langlaufen, maar we testen ook renners uit het schaatsen, mountainbiken en de atletiek."

De Nederlander Loe van Belle en de Ier Archie Ryan zijn 2 grote talenten uit de belofteploeg van Jumbo-Visma.

Dromen van Tour-winst met renner uit eigen opleiding

De grote droom van Jumbo-Visma? "Met een renner die uit ons Development-team komt de Tour de France winnen. En liefst een Nederlander", lacht De Groot. "Daarom hebben we ook onze hele Academy opgestart. Om meer jongeren op de fiets te krijgen in Nederland." Wie zijn de Nederlandse klimbeloften bij Jumbo-Visma? "Darren van Bekkum, Tijmen Graat en Menno Huising zijn interessante renners." "Maar we willen hen nu niet het etiket van toekomstige Tour-winnaar opplakken. We verwachten wel dat die jongens met ons naar een hoger niveau kunnen groeien."

Opvallend is ook het grote aandeel van buitenlandse renners in de belofteploeg. "De reden daarvoor is dat het toptalent niet altijd voor handen is in Nederland." Jumbo-Visma heeft grote toptalenten zoals juniorenwereldkampioen Per Strand Hagenes (Noo), Johannes Staune-Mittet (Noo) en Loe van Belle (Ned) al aan zich gebonden tot en met 2026. "De ene renner zal heel snel een WorldTour-renner zijn en een groot salaris hebben, de andere zal langer in het Development-team zitten en wat tijd nodig hebben." Axandre Van Petegem - de enige Belg in het Jumbo-Visma Development-team - is zo'n renner die wat meer tijd nodig zal hebben om te rijpen. De 20-jarige zoon van Peter Van Petegem onderging een operatie aan zijn heup. "Dat was een serieuze ingreep. Axandre zal veel tijd nodig hebben om zijn niveau terug te vinden." Als Axandre op niveau is, heeft hij dezelfde kwaliteiten als zijn vader. "Hij is een renner voor de klassiekers en is snel aan de streep."

Samenwerken met psychologen om mentale problemen op te sporen

Renners die alsmaar vroeger professioneel begeleid worden, dat kan ook negatief uitpakken.



Denk maar aan de 22-jarige Xandres Vervloesem, die het wielerplezier verloor en onlangs besliste om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. Jumbo-Visma anticipeert daarop. "We werken samen met een talentenacademie die een aantal psychologen in dienst heeft." "Hun eerste taak is om onze coaches zodanig te scholen dat ze mentale problemen bij jonge renners kunnen herkennen en leren hoe ze daarmee kunnen omgaan." Bij Jumbo-Visma hechten ze veel belang aan persoonlijkheidsontwikkeling.



"Wie ben je? Wat kan je? Zijn er problemen? Wat maakt je gelukkig? Dat zijn zaken die we van elke renner in kaart proberen te brengen zodat we de renner zo goed mogelijk kunnen coachen", besluit De Groot.