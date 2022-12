Ambitieuze Red Wolves maken zich op voor WK-debuut: "We willen groepsfase overleven"

Wolves plukken de WK-vrucht

"Daar kwamen veel emoties bij kijken", deelt doelman Jef Lettens. "We hebben er jarenlang hard voor gewerkt. We plukken nu de vruchten van alle investeringen die we afgelopen tijd deden."

Waarom zouden we niet 1 of 2 wedstrijden winnen en een stapje hogerop zetten?

"Het vergde tijd om de ploeg vorm te geven", deelt de coach die aan zijn tweede ambtstermijn bezig is bij de Belgische handbalploeg.

"Toen ik met ze werkte in 2011, waren het nog amateurs. We moesten stap voor stap profs van ze maken. En nu hebben we enkele toppers - zoals Lettens - die bij grote clubs spelen."

Mogen de debuterende Wolves dromen van resultaten op het WK? "We kunnen concurreren met de grote landen", is de T1 hoopvol.

Een visie die de doelman deelt: "De ambitie is om de tweede ronde te halen. We mogen niet enkel genieten van het evenement. Waarom zouden we niet 1 of 2 wedstrijden winnen en een stapje hogerop zetten?"