Secret Santa blijkt onverholen racist: Italiaanse rugbyspeler krijgt rotte banaan als cadeau

Cherif Traore werd geboren in Guinee en verhuisde op zijn 7e naar Italië. Daar schopte hij het tot international, op clubniveau verdedigt hij de kleuren van Treviso.

Traore werd in het verleden al meermaals geconfronteerd met racisme en op Instagram schrijft hij dat hij racistische opmerkingen en "grapjes" zoveel mogelijk probeert te negeren. Maar wat de 28-jarige rugbyspeler deze week overkwam, kon hij niet laten passeren.

Tijdens een "Secret Santa" feestje bij zijn club kreeg Traore van een van zijn ploegmakkers een rotte banaan als anoniem cadeautje. "Wat me nog het meest raakte, was hoe de meeste van mijn ploegmaats ermee zaten te lachen, alsof het normaal was", vertelt Traore.