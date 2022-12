BEKIJK: Lukaku vindt de weg naar doel weer in oefenpartij bij Inter

Op het WK in Qatar kon Lukaku België nog niet verlossen tegen Kroatië. De spits kwam dan ook pas terug na een lange blessure. Maar dat lijkt nu toch stilaan verleden tijd.

Hij speelde met Inter een oefenmatch tegen tweedeklasser Reggina en stond 90 minuten tussen de lijnen. Inter had het wel niet makkelijk maar in het slot van de wedstrijd konden Lukaku en co toch afstand nemen.

Het was Edin Dzeko die de ban brak. Lukaku zorgde voor de beslissing met de tweede treffer in de 87e minuut.

Inter hervat de competitie op 4 januari tegen leider Napoli.