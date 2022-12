Golfer Thomas Pieters: "Mijn doel in 2023 is natuurlijk de Ryder Cup"

Die Ryder Cup staat wel bovenaan de prioriteitenlijst van Thomas Pieters. In 2016 was hij met 4 punten de meest succesvolle Europese rookie in de nederlaag van Europa in Hazeltine.

"Mijn doel volgend jaar is natuurlijk de Ryder Cup, die in september plaatsvindt nabij de Italiaanse hoofdstad Rome", zegt Pieters. Hij zou zich graag rechtstreeks plaatsen voor het Europese team dankzij toernooizeges. "De Soudal Open winnen staat ook op mijn verlanglijstje."

Na januari heeft ook Pieters enkele afspraken in de Verenigde Staten. Hij is dankzij zijn plaats in de top 50 van de wereldranglijst sowieso zeker van deelname aan de Amerikaanse toptoernooien.

"Ik krijg regelmatig de vraag of ik niet in de Verenigde Staten ga wonen. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet zo met de VS en dit ondanks het feit dat ik daar heb gestudeerd." Ook zijn twee jonge kinderen houden Pieters in België.