Belgische golftoppers tekenen in mei 2023 weer present op Soudal Open: "Wil ik niet missen"

De eerste editie van de Soudal Open in mei van dit jaar was volgens de organisatie op alle vlakken een succes, met 18.000 bezoekers op de Rinkven Golfclub in Schilde en heel wat goeie reacties.

"Ik denk dat velen het met mij eens zijn dat we een fantastische eerste editie van de Soudal Open hebben neergezet", zegt toernooidirecteur Michael Jones. "Via al mijn contacten in de golfwereld kreeg ik overweldigend veel positieve reacties."

Dat betekent niet dat hij op zijn lauweren wil rusten. "Samen met Golazo en Soudal willen we nog een stapje vooruit zetten", klinkt het ambitieus. De toernooiformule blijft dezelfde: strokeplay over 4 dagen met 156 deelnemers en de top 65 plaatst zich voor het weekend.