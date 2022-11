Thomas Detry floreert in VS met hulp van ex-caddie van McIlroy: "Carrière nieuwe wending geven"

Thomas Detry heeft "drukke maanden" achter de rug. Sinds begin september speelde hij toernooien in Engeland, Californië, Mississippi, Las Vegas, Spanje en Bermuda. Dat dubbele programma in Europa en de VS was een bewuste keuze.

"Op het einde van augustus heb ik - na overleg met mijn team - op de valreep beslist om te proberen een PGA-tourkaart te behalen. Zo heb ik in de Korn Ferry Tour Finals mijn speelrechten op de PGA Tour voor 2022-2023 afgedwongen."

Achter die keuze zit een duidelijk plan. "Zoals velen onder jullie hebben gezien, hebben er de voorbije maanden enorme veranderingen plaatsgevonden in de golfwereld. De LIV Golf Series heeft heel wat in beweging gezet, zo was er een grote toename van het aantal punten en prijzengeld op de PGA Tour."