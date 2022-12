Benjamin Declercq staakt zijn zoektocht naar een nieuw team en wordt boekhouder

Benjamin Declercq kaartte onlangs nog aan hoe hij zich een slachtoffer voelde van de promotie- en puntenstrijd voor een plekje in de WorldTour.

Zijn werkgever Arkéa-Samsic dwong promotie af, maar voor werkpaard Declercq - die voortdurend zijn eigen kansen moest opofferen - was er geen plek in 2023.

Declercq wilde zijn "jongensdroom" niet zomaar opgeven, maar heeft nu toch de knoop doorgehakt.

"Na een succesvolle ingreep aan een bloedklonter in mijn linkerbeen, was ik eindelijk bevrijd van de fysieke ellende en dacht ik dat het beste nog zou volgen", schrijft hij op Twitter. "Maar helaas was er geen geloof meer in mij."

"Zonder respect of waardering voor je werk is het moeilijk om te blijven vechten zoals vroeger."

"Ik neem afscheid van de wielersport met veel goeie herinneringen en vriendschappen."

"Het is tijd voor iets compleet nieuws", zegt Declercq nog. Hij kan renners nog altijd helpen, weliswaar vanuit een rol als boekhouder. "Ik hoop er passie te vinden zoals ik die ook voor het wielrennen voelde."