Ploegloze Benjamin Declercq is slachtoffer van promotiestrijd: "Puntensysteem ging boven 1e profzege"

Stel je voor: je rijdt met z'n tweeën weg en zit in een kansrijke positie om je eerste profzege te boeken.

Maar vanuit de ploegauto krijg je te horen dat je je benen moet stilhouden. Waarom? Omdat het beter is voor de promotiestrijd dat de kopman punten pakt.



Het overkwam Benjamin Declercq bij Arkéa-Samsic afgelopen seizoen in de Albert Achterhes Profronde van Drenthe. Zijn kopman Hofstetter eindigde uiteindelijk 3e, Declercq bolde als 12e over de streep.

"Ik ben coureur geworden om te winnen, niet om mijn benen stil te houden omdat dat tactisch beter uitkomt voor de ploegenranking", zegt Benjamin Declercq.

"Het is goed dat er een puntensysteem is in het wielrennen. Maar het huidige is enorm nadelig voor helpers."

"Ik begrijp niet dat enkel de beste 10 renners per ploeg in rekening worden gebracht voor het ploegenklassement."

"Elke ploeg telt minstens 20 renners. Waarom dan niet de punten van 20 beste renners optellen per ploeg?"