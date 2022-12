Vuelta start in 2023 in Port Olimpic in Barcelona, Montjuic scherprechter op dag 2

Dat de editie 2023 zou starten met een ploegentijdrit in Barcelona, was al bekend, maar vandaag volgden de details van de eerste 2 ritten.



Na een ploegentijdrit van 14,6 kilometer door de straten van Barcelona is de Catalaanse hoofdstad ook het toneel van de finish van de tweede etappe. In een rit van 181,3 km zal het peloton de Coll d'Estenalles (cat. 2) beklimmen en strijden om de overwinning op de emblematische klim naar Montjuic, waar Philippe Gilbert het verschil maakte in etappe negen in 2012.



Het is pas de tweede keer, na 1962, dat Barcelona de startplaats vormt van de Vuelta.



In september won Remco Evenepoel met de Vuelta zijn eerste grote ronde, met de Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso respectievelijk op 2'02" en 4'57" naast zich op het podium.



De wereldkampioen rijdt volgend jaar de Giro, op 17 september kennen we zijn opvolger in de Ronde van Spanje in Madrid.



Het volledige parcours zal op 10 januari onthuld worden.