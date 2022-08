Ook volgend jaar opent de Vuelta in Barcelona met een ploegentijdrit

De ploegentijdrit lijkt weer "hot" te zijn in de Vuelta. In Utrecht staat de discipline voor het eerst in 3 jaar weer op het programma van een grote ronde.



Ook volgend jaar zal een ploegentijdrit het Vuelta-spektakel in gang blazen. Dan is Barcelona gastheer voor de Vuelta-start.

Met een afstand van 14,4 kilometer is de ploegentijdrit volgend jaar een stuk korter dan die van dit jaar (23,3 kilometer).

De Vuelta-organisatie maakte ook nog bekend dat de daaropvolgende etappes in Barcelona en omstreken enkele hotspots aandoen zoals het olympisch stadion en het Pabellon Azul langs de kust.

De Vuelta begint volgend jaar op 26 augustus, een week later dan dit jaar dus. Het volledige parcours wordt later onthuld.