Luca Brecel gaat strijdend ten onder tegen Mark Selby in hoogstaande finale English Open

Brecel pakt uit met knappe remonte in eerste sessie

In de avondsessie kon Brecel het goede momentum niet vasthouden. Selby kon meteen terug een kloof slaan en won twee frames. Brecel sloeg terug met een geweldige centurybreak van 122, maar daarna kon Selby profiteren van enkele dure missers bij onze landgenoot: 8-5.

Brecel had een mirakel nodig en sloeg zijn toverboek open op zoek naar een Houdini-truc. Die leek hij ook te vinden, want in frame 14 kreeg hij ei zo na een maximumbreak voor mekaar. Het was meteen het laatste wapenfeit van Brecel, want in het 15e frame maakte Selby het met een 87-break af. Een emotionele overwinning voor de Engelsman, die 19 maanden geleden zijn laatste toernooizege pakte en het voorbije jaar kampte met depressies. Brecel kon ondanks de nederlaag terugkijken op een geweldige week.

Emotionele Selby blijkt finaal te sterk

Na demonstraties in de kwart- en halve finale tegen wereldtoppers Judd Trump en Mark Allen mocht Luca Brecel zich opmaken voor de finale op het English Open. Daarin trof hij viervoudig wereldkampioen Mark Selby. Selby, die zaterdag nog Neil Robertson naar huis had gestuurd, begon het beste aan de partij en schudde meteen een break van 90 uit zijn keu. Het begin van een reeksje, want Brecel had de eerste drie frames geen verhaal. Onze landgenoot kon één frame tegenprikken, maar zag Selby daarna op 4-1 komen.

Alarmfase rood voor Brecel, die moest reageren om de wedstrijd in leven te houden. Zo gezegd, zo gedaan: met hoogstaand snooker gaf "The Belgian Bullet" Selby een koekje van eigen deeg en won hij drie frames op een rij.

Brecel: "Het was een geweldige week voor mij"

Het werd net niet voor Brecel in Brentwood, maar onze landgenoot liet de voorbije week opnieuw zijn beste niveau zien. "Ik speelde vandaag niet echt mijn spel, dat is jammer", reageerde hij na afloop. "Maar een week geleden was ik ziek en twijfelde ik zelfs om deel te nemen aan dit toernooi. Ik heb nu geen spijt van die beslissing. Het was een heel goede week voor mij." Ook voor Selby had Brecel nog een mooi woordje over. "Proficiat aan Mark. Hij heeft een erg moeilijke periode achter de rug. Chapeau dat hij openlijk over zijn mentale problemen en over depressie wou spreken. Het is geweldig om hem terug te hebben op topniveau."

Dit is misschien wel mijn allergrootste verwezenlijking. Mezelf er opnieuw bovenop krijgen was de zwaarste uitdaging in mijn leven Mark Selby