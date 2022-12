Stephen Curry moet niet geopereerd worden aan schouder: "Heel opgelucht"

Curry viel woensdag geblesseerd uit tegen de Indiana Pacers. De point guard, tweevoudig MVP in de NBA, probeerde de bal te ontfutselen van Jalen Smith, maar greep al snel naar zijn linkerschouder.

Zonder hun sterspeler verloren de Warriors afgelopen nacht ook bij Philadelphia, maar Curry kreeg wel goed nieuws. Uit de onderzoeken blijft dat een operatie niet noodzakelijk is.

"Van wat ik weet van schouderblessures is dat het vermijden van een ingreep altijd goed nieuws is", reageerde Curry. "Ik ben heel opgelucht."

Bij een operatie had hij mogelijk de rest van het seizoen gemist. Nu zou hij over een paar weken opnieuw op het terrein kunnen staan.

"Ik ga proberen een manier te vinden om zo snel mogelijk van mijn pijn af te geraken", aldus Curry. "Ik ga mijn kracht herstellen en hard werken om zo snel mogelijk mijn comeback te kunnen maken."

Curry kan pas aan zijn revalidatie beginnen als de pijn in zijn schouder is weggetrokken. "Het team moet intussen haar weg proberen zoeken zonder mij. Elk team komt doorheen het jaar wel eens in zo'n situatie terecht."