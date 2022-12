Sergio Busquets (34) zet een punt achter zijn internationale carrière

Het is een afscheid in mineur geworden voor de kapitein van het Spaanse elftal. Op het WK sneuvelden de Spanjaarden tegen Marokko in de achtste finales.

"Het was een eer mijn land te vertegenwoordigen en aanvoerder te mogen zijn", laat Busquets weten op Instagram.

"Ik heb zeer veel wedstrijden mogen spelen aan de top. Soms waren we succesvol, soms niet. Maar we gaven ons altijd voor honderd procent. Het moment is nu gekomen om na 15 jaar afscheid te nemen."

De middenvelder sluit zijn interlandcarrière af met 143 caps (2 goals) en dus ook twee belangrijke titels. "Het was een eer om deze ploeg te helpen om wereldkampioen en Europees kampioen te worden.



Op Instagram verschenen er al snel reacties van Spaanse ploeggenoten.

Zo laten David De Gea en Sergi Roberto weten dat Busquets "onvervangbaar" is, en feliciteert Alvaro Morata "de legende" met "alles wat hij bereikt heeft in het Spaanse truitje."