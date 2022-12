Stefan Everts leidt ons door zijn trofeeënkast: "Vlaams Sportjuweel is echt een kunstwerk"

Stefan Everts kreeg in 1997 de prijs 'Vlaams Sportjuweel' overhandigd. Een mooie prijs, die je trouwens maar één keer in je leven in ontvangst kan nemen. Naar aanleiding van de nieuwe uitreiking morgen, waar jij trouwens ook een stem in hebt, geeft Everts ons een rondleiding in zijn imposante trofeeënkast.