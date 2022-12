Polsstok- en hoogspringen zijn de blikvangers op de Memorial in 2023

mannen:

100 meter

400 meter

800 meter

1.500 meter

110 meter horden

polsstokspringen

hink-stap-springen



vrouwen:

200 meter

400 meter

1.500 meter

3.000 meter (of 5.000 meter)

400 meter horden

hoogspringen

kogelstoten

speerwerpen

De Memorial vindt volgend jaar op vrijdag 8 september plaats, anderhalve week na het WK in Boekarest. De internationale atletiekmeeting in het Koning Bouderwijnstadion vormt de 14e en voorlaatste manche van de Diamond League. De finale staat een week later geprogrammeerd in Eugene, het mekka van de Amerikaanse atletieksport.