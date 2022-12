De meest waardevolle speler krijgt vanaf nu de Michael Jordan-trofee

Michael Jordan (59) is een van de grootste basketbalspelers aller tijden. In zijn carrière werd hij 5 keer uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) of Meest Waardevolle Speler van het Amerikaanse basketbalkampioenschap.

De topspeler van de Chicago Bulls kreeg er telkens de Maurice Podoloff-trofee voor, genoemd naar de eerste NBA-voorzitter. Vanaf nu luistert de prijs naar een nieuwe naam: de Michael Jordan-trofee.

De trofee staat bol van de symboliek. De grootte (23,6 inches) en het gewicht (23,6 pond) verwijzen naar Jordans rugnummer 23 en zijn 6 NBA-titels. Het beeld helt 15 graden over: Jordan speelde 15 NBA-seizoenen.

De sokkel tot slot telt 5 hoeken. Die verwijzen naar de 5 MVP-onderscheidingen van Jordan.