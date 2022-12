NBA rouwt om Paul Silas (79): 3x kampioen en 1e coach van LeBron James

"Paul heeft enorm bijgedragen tot het basketbal en zal hard gemist worden", verwoordde legende Magic Johnson op Twitter.



Silas pakte 2 keer het kampioenschap met de Boston Celtics in 1974 en 1976 en later nog een keer met de Seattle SuperSonics in 1979. Hij stond vooral bekend als een goede rebounder en schopte het twee keer tot All Star, in 1972 en 1975.



Na zijn carrière zat Silas bijna 30 jaar op de bank als coach of assistent, vooral bij de Charlotte Hornets, die hij zowel in 2001 als 2002 naar de halve finales van de Eastern Conference loodste.



Tussen 2003 en 2005 had hij als eerste trainer ooit LeBron James onder zijn hoede bij de Cleveland Cavaliers. Hij coachte eveneens als eerste de New Orleans Hornets, opgericht in 2002, die ondertussen de Pelicans geworden zijn. Zijn zoon Stephen Silas is de huidige trainer van de Houston Rockets.