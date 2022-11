NBA: Lakers-fan wint 75.000 dollar met halfcourtshot, Boston maakt Charlotte in

De meest blije persoon in een NBA-zaal gisteren was de Lakers-fan die de Big Shot Jackpot won in de thuismatch tegen Indiana. De jongeman wierp het halfcourtshot binnen, goed voor 75.000 dollar. Hij viel in de armen van Anthony Davis, die hartelijk meevierde. De Lakers zelf beten nipt in het zand.

Het is een traditie bij de Lakers. Sponsor MGM Rewards deelt centen uit aan wie van halverwege het terrein een bal in de basket kan werpen. Gisteren was het nog eens raak, tot grote vreugde van iedereen in de Crypto.com Arena.



De poging was niet zo mooi, maar knalde wel binnen. De geluksjongen schudde wat feestmoves uit zijn schoenen en viel in de armen van de Lakers-spelers.

Bekijk de jackpotpoging én viering:

Om de avond helemaal geslaagd te maken hadden de Lakers natuurlijk beter zelf ook gewonnen. Maar ze gaven een voorsprong van 17 punten (101-84) in het begin van het vierde quarter nog uit handen. De Pacers pakten uit met een 0-10-tussenspurt en maakten 113-113 gelijk op 40 seconden van het einde.



LeBron James leek de zege in LA te houden, maar dat was zonder de driepuntpoging van Andrew Nembhard gerekend: at the buzzer ging de bom binnen: 115-116.



De inspanningen van Anthony Davis (25 ptn, 13 rbs, 6 ass), Russell Westbrook (24 ptn) en LeBron James (21) werden zo tenietgedaan. Bij de bezoekers was Tyrese Haliburton de grote man met 24 punten en 14 assists.



Boston maakt Charlotte in, Embiid laat Philadelphia winnen bij rentree

Boston blijft ondertussen maar winnen. NBA Defensive Player of the Year Marcus Smart bewees dat hij het ook offensief kan: met zijn 15 assists en 22 punten had hij een groot aandeel in de 140-105 tegen Charlotte.



Voor NBA-leider Boston was het de 13e zege in 14 duels. Jayson Tatum maakte 35 punten.



Philadelphia zit aan 3 zeges op een rij. Het kan dus ook winnen zonder Joel Embiid, die gisteren wel zijn rentree in stijl maakte na 4 gemiste duels met een voetblessure.



Embiid maakte 30 punten in de 104-101-zege tegen Atlanta. De Kameroener maakte de laatste 11 punten van de thuisploeg in de laatste 4 minuten, waaronder de beslissende basket op 18 seconden van het einde. Daarna verhinderde hij nog de laatste poging van de Hawks. Embiid voegde nog 8 rebounds, 7 assists, 2 steals en 2 blocks aan zijn prestatie toe.



