Peter Vandenbempt: "Wraakroepend hoe Engeland benadeeld werd door de scheidsrechter"

"Marokko is het verhaal van deze Wereldbeker"

Dankzij Marokko zijn er nog 3 continenten vertegenwoordigd in de halve finales. Ze doen het telkens op dezelfde manier: door te overleven.

Let op, Marokko kan best goed voetballen. Dat zie je altijd vooral in de eerste helft. En zoals hun bondscoach zegt: ze zijn de Rocky Balboa van het WK. Ze krijgen klappen, maar ze kruipen altijd weer overeind.

Je mag het volgens hem geen mirakel noemen, want het is hard werken. En als je in al die matchen maar 1 tegengoal hebt gepakt, dan kun je winnen.

Naarmate de wedstrijd vordert, kruipen ze terug en tonen ze hun onverzettelijkheid. Het is het verhaal van het kleine land dat het met veel minder mogelijkheden doet op enthousiasme, karakter, overgave en vaderlandsliefde.