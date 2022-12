Voor Cavendish is ook geen plek bij Israel-Premier Tech, dat andere Brit opvist

In welk shirt is Mark Cavendish volgend jaar te bewonderen?

De 37-jarige Brit kreeg geen contractverlenging bij Quick Step-Alpha Vinyl en moest andere oorden opzoeken.

Het ambitieuze B&B Hotels zag brood in een transfer van Cavendish en verleidde hem om een intentieverklaring te tekenen. Lees: als ploegbaas Pineau het financiële plaatje rondkreeg, zou Cavendish komen.

Maar het B&B-project was een luchtbel, die deze week volledig uit elkaar spatte.

In de wandelgangen werd gefluisterd dat Cavendish bij Israel-Premier Tech terechtkon. De kiem van dat gerucht? Een foto van Cavendish vorige maand met onder Chris Froome en Daryl Impey.

Maar ook Cavendish naar Israel-Premier Tech kan nu de prullenmand in, want de Israëlische ploeg maakte vandaag wereldkundig dat Stephen Williams de ploeg compleet maakt.

Williams is een 26-jarige landgenoot van Cavendish en had eveneens een intentieverklaring getekend bij B&B Hotels. Hij won afgelopen seizoen nog de openingsrit in de Ronde van Zwitserland.

En zo worden de plekjes schaarser en schaarser voor Cavendish, die nog 1 ritzege in de Tour nodig heeft om alleenrecordhouder te worden. Momenteel telt de Brit evenveel Tour-ritzeges (34) als Eddy Merckx.