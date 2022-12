Van de ene naar de andere Luis bij Spanje: gevaarlijk na "het faillissement" tegen Marokko?

Adios Luis Enrique, hola Luis de la Fuente. Spanje voert na de vroegtijdige uitschakeling op de Wereldbeker een wissel door in de cockpit. Het is een snelle beslissing, maar Spanje wil "een nieuw project" opstarten. Met dezelfde ingrediënten?

Het werd dinsdag meermaals geopperd na de Spaanse zwanenzang: het tikitaka-voetbal is nu definitief begraven. Bloedmooi om naar te kijken, maar een blok aan het been als het zo weinig kansen en goals oplevert. Luis Enrique werd geslachtofferd, Luis de la Fuente werd meteen aangesteld als zijn opvolger. Die laatste was tot vandaag de baas van de Spaanse U21. De 61-jarige De la Fuente moet Spanje vernieuwen, maar biedt op papier weinig garanties. Op zijn cv prijkt namelijk geen enkele grote club. Maar de nieuwe bondscoach heeft door zijn parcours bij de jeugd een goeie band met bondsvoorzitter Luis Rubiales en kan met een olympische medaille pronken. In de zomer van 2021 schopte Spanje het tot in de finale in Tokio, maar Brazilië snoepte hen het goud af. Wat in het voordeel van De la Fuente pleit, is dat hij toen samenwerkte met jonkies als Eric Garcia, Pau Torres, Pedri en Dani Olmo, knapen die intussen meedraaien in de A-ploeg.

"De vloek van Pep Guardiola"

Volgens Spaanse media zal er echter geen paleisrevolutie plaatsvinden. Luis II hanteert namelijk hoofdzakelijk dezelfde principes als Luis I. En daar schuilt een groot gevaar, zo vertelde Filip Joos na de Spaanse uitschakeling (en dus voor het ontslag van Luis Enrique) al in onze WK-podcast. "Tegen Marokko zagen we het goeie en het slechte in Spanje", legde Joos uit. "Het is ook een vloek van Pep Guardiola." "Hij levert seriële voetballers af met hetzelfde stramien en trainers die hetzelfde denken." "Die match tegen Marokko was de meest voorspelbare qua verloop op dit WK. In 120 minuten was er 1 schot tussen de palen, ergens het soort faillissement van dit voetbal." "Zeker omdat je niet over de superieure kwaliteit van een Lionel Messi beschikt. Of zoals Pep bij City Erling Haaland en Kevin De Bruyne heeft."

"Je sterkte is ook je zwakte en dat wordt bij Spanje enorm uitvergroot"