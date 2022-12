Française Jessika Ponchet houdt Greet Minnen uit kwartfinales WTA-toernooi Angers

Minnen had begin oktober een punt achter haar tennisseizoen gezet, maar amper twee maanden later stond ze al opnieuw op de tennisbaan. In het Franse Angers begon ze dinsdag meteen met een stuntje: ze versloeg de Duitse Tatjana Maria, eerder dit jaar nog halvefinaliste op Wimbledon.

In de achtste finales kon Minnen woensdag wel geen verlengstuk breien aan dat succes. Ze verloor na een tweesetter van de Française Jessika Ponchet, het nummer 172 van de wereld.

Magali Kempen (WTA-224) die in de eerste ronde te sterk was voor Alison Van Uytvanck (WTA-55), neemt het donderdagnamiddag om een plaats in de kwartfinales op tegen de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA-146). Die schakelde de Française Dianne Parry (WTA-109) met 6-3 en 6-2 uit.