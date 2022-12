Magali Kempen klopt Alison Van Uytvanck in Belgisch duel in Angers

Magali Kempen heeft de logica van de ranking in de vuilbak gesmeten in de eerste ronde van het WTA 125-toernooi van Angers (Fra). In een Belgisch onderonsje tegen Alison Van Uytvanck versloeg de 25-jarige nummer 224 van de wereld de 28-jarige nummer 55 in drie sets: 6-2, 3-6, 6-3.