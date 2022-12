"Casemiro is de beste middenvelder ter wereld": maar wat maakt hem zo speciaal?

Leider op en naast het veld

"Voorzitter, je mag hem echt niet laten gaan. Hij is cruciaal voor onze ploeg en alles wat we tot nu toe gewonnen hebben".

Cruciaal aandeel in prijzenkast Real Madrid

Natuurlijk ook Luka Modric en Toni Kroos, maar de Braziliaan was wel degelijk het onmisbare element in het succes van Real Madrid. Hij was jarenlang een baken van vertrouwen in het verdedigende compartiment van dat middenveld.

Ook bij Brazilië onmisbaar

Bij wedstrijden van de 'Seleçao' staat Casemiro steevast als eerste op het blad. Voor het WK waren er nog analisten die zeiden dat Bruno Guimaraes zijn plaats verdiende, maar die stemmen zijn ondertussen in rook opgegaan.

'The Tank' - een bijnaam die hij kreeg van Spaans sportblad Marca - presteert op een bijzonder hoog niveau dit WK. Zo won hij tegen Zuid-Korea de meeste duels (6) van het hele team.

Maar wat misschien minder opvalt, is dat Casemiro ook belangrijke (verticale) passes verstuurt. Zo had hij ook de meeste passes (20) in 'the final third', het laatste en gevaarlijkste deel van het veld.

Dat viel de analisten in Villa Sporza ook op. "In 9 seconden scant hij 7 keer waardoor hij perfect weet waar iedereen staat. Dat heb ik nog niet vaak gezien", prijst Arnar Vidarsson hem.

Zoals ze ooit over Sergio Busquets zeiden: kijk naar de wedstrijd en je ziet Casemiro niet. Maar kijk naar Casemiro, en je ziet de hele wedstrijd.