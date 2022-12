Wat een weelde! Tite laat met Weverton zijn 26e en laatste speler invallen

Tite staat erom bekend zijn spelers zoveel mogelijk te betrekken. In de Copa America van vorig jaar liet hij in de drie groepsmatchen telkens een andere doelman opdraven: eerst Alisson, daarna Ederson en ten slotte ook Weverton.



Diezelfde drie doelmannen kwamen ook op dit WK al in actie. Omdat Tite zijn B-ploeg al in de wei had gestuurd voor de overbodige derde groepsmatch tegen Kameroen hadden alle veldspelers al hun shirtje nat mogen maken.



Bleef enkel nog over: Weverton. De geruststellende 4-1-voorsprong gaf Tite de kans om ook zijn derde doelman te laten debuteren op een WK.



Voor Weverton ongetwijfeld een hoogtepunt in zijn carrière, want op zijn 34e zit hij stilaan in de nadagen van zijn sportieve loopbaan. In 2016 was hij ook de vaste doelman toen Brazilië, met penalty's in de finale tegen Duitsland, olympisch goud won in eigen land.