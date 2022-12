Tweevoetige "Zidane" met ongelofelijke werkethiek: hoe Ivan Perisic ontbolsterde in België

En Van Wijk had gelijk, want Perisic was meteen van goudwaarde voor zijn ploeg: "In onze bekerwedstrijd na de winterstop tegen Club Brugge wonnen we 0-1. Wie scoorde de enige goal?". U raadt het al: Ivan Perisic.

Na een ontbijtje met de Kroaat was Van Wijk helemaal overtuigd. "Ivan ging direct mee op trainingskamp. In de eerste vriendschappelijke wedstrijd was hij zo goed, dat we hem uit voorzorg gewisseld hebben."

Ivan Perisic speelde 13 jaar geleden voor de West-Vlaamse club, maar sommige kwaliteiten zijn de coach na al die jaren nog steeds bijgebleven.

"Na iedere training ging hij elke keer met zijn linkervoet vrije trappen oefenen. Een halfuurtje zijn linkerbeen perfectioneren, iedere keer opnieuw. Zijn werkethiek was ongelofelijk, zeker voor zo'n jonge gast."



"Maar hoe snel hij de zaken oppikte, dat was pas indrukwekkend. Ik had een bepaalde looplijn in gedachten voor Ivan, en na 1 of 2 trainingen had hij die al beet. Hij wilde alles tot in de puntjes onder de knie hebben, toen al."



"Ivan was eigenlijk gewoon veel te goed voor ons", besluit Van Wijk. "Hij kon goed koppen, had een hoge handelingssnelheid, was tactisch altijd aan het meedenken, tweevoetig... Na zes maanden was hij Roeselare al ontgroeid."