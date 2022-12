Mondo Duplantis en Sydney McLaughlin zijn Wereldatleten van het Jaar

Mondo Duplantis is de grote ster van het atletiek en beleefde ook in 2022 een boerenjaar. De Zweedse polsstokspringer kroonde zich tot wereldkampioen indoor en outdoor en Europees kampioen.

McLaughlin verslaat Fraser-Pryce

Ook bij de vrouwen werd een 23-jarige in de bloemetjes gezet: de Amerikaanse Sydney McLaughlin.



Zij won dit jaar 2 wereldtitels in Eugene, op de 400 meter horden en met de 4x400 meter estafette.



McLaughlin scherpte ook 2 keer het wereldrecord op de 400 meter horden aan, op de Amerikaanse trials (51.41) en het WK (50.68).



De andere genomineerden waren de Nigeriaanse Tobi Amusan (wereldkampioene 100 meter horden), de Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce (wereldkampioene 100 meter), de Peruaanse Kimberly Garcia (wereldkampioene 20 km snelwandelen) en de Venezolaanse Yulimar Rojas (wereldkampioene indoor en outdoor hink-stap-springen).



De enige Belg op de erelijst is Nafi Thiam, winnares in 2017.